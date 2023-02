KSeF: Dzień wystawienia faktury ustrukturyzowanej w walucie obcej

Spółka, we wniosku o interpretację wyjaśniła, że jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług w Polsce. Dokumentuje dokonywaną sprzedaż wystawiając odpowiednie faktury, w tym również faktury w walutach obcych. Mogą się zdarzyć także sytuacje, w których wystawia faktury na rzecz nabywców przed powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT. Spółka rozpoczęła pracę nad dostosowaniem użytkowanych systemów do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur („KSeF”) i wdrożeniem procesu wystawiania oraz otrzymywania faktur ustrukturyzowanych, o których mowa w art. 2 pkt 32a ustawy o podatku od towarów i usług. Faktury będą wystawiane w systemie wewnętrznym spółki, a następnie wysyłane do KSeF (za pomocą oprogramowania interfejsowego). Możliwe będą sytuacje, w których faktura wygenerowana przez system wewnętrzny w danym dniu zostanie przesłana do Krajowego Systemu e-Faktur w dniu późniejszym. Spółka przewiduje, że analogiczne sytuacje mogą wystąpić po stronie jego dostawców.

Wątpliwości spółki dotyczą ustalenia, czy na potrzeby stosowania art. 31a ust. 2 ustawy należy przyjąć, że „dniem wystawienia faktury”, a na potrzeby prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy w zw. z § 10 ust. 2 pkt 1 lit. d oraz § 11 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia w sprawie danych zawartych w JPK „datą wystawienia faktury”, jest „data wystawienia”, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy, wskazana w fakturze ustrukturyzowanej (znajdująca się w polu oznaczonym jako pole P_1 w specyfikacji technicznej struktury FA(1) lub jego odpowiedniku w kolejnych wersjach struktury).

W ocenie spółki, „dniem wystawienia faktury” jest „data wystawienia” wskazana w fakturze ustrukturyzowanej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W wydanej interpretacji organ stwierdził:

Według art. 106na ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Syste...