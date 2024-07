Krzesło od pracodawcy nie jest przychodem dla pracownika na pracy zdalnej

Spółka we wniosku o interpretację wyjaśnił, że fakultatywnie umożliwia zainteresowanym pracownikom zamówienie krzesła do pracy przy komputerze spełniającego wymogi BHP u wskazanego przez spółkę dostawcy. Pracownik zamawia krzesło na koszt spółki, które jest bezpośrednio dostarczane do miejsca wykonywania pracy zdalnej. Płatność za zamówione krzesło następuje z rachunku bankowego spółki do dostawcy na podstawie faktury wystawionej przez dostawcę na spółkę. Pracownik nie musi zwracać krzesła w momencie rozwiązania z nim stosunku pracy. Obecnie spółka traktuje przekazanie krzesła jako świadczenie w naturze stanowiące przychód ze stosunku pracy stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nalicza zaliczki na podatek z tego tytułu.

W związku z powyższym spółka chciała wiedzieć, czy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązana jest do rozpoznania po stronie pracownika przychodu i obliczenia oraz pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu przekazania pracownikowi krzesła. Jej zdaniem - nie.

W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził:

Ustawą z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw praca zdalna została na stałe wprowadzona do Kodeksu pracy.

W przypadku oddelegowania pracownika do pracy zdalnej, zgodnie z art. 6724 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany: