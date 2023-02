Kryzys uderza w mikrofirmy. Biznes apeluje o zmiany w składkach i podatkach

Od 2020 r. polskie firmy mierzą się z kolejnymi kryzysami i wzrostem kosztów działalności, co najmocniej uderza w mikroprzedsiębiorców – oceniają eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Organizacja apeluje do rządu o opracowanie pakietu wsparcia dla mikrofirm. Biznes proponuje m.in. obniżkę do 6 proc. składki zdrowotnej oraz dodatkowe preferencje podatkowe dla najmniejszych przedsiębiorstw.