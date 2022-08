Kryzys energetyczny nadejdzie zimą? Polsce może zabraknąć 6 mln ton węgla

– Jesteśmy w przededniu sezonu grzewczego, a sierpień i wrzesień to tradycyjnie miesiące najbardziej wzmożonej sprzedaży detalicznej węgla. Nie jesteśmy do tego sezonu dobrze przygotowani. Szacujemy, że do końca tego roku zabraknie nam ok. 4 do 6 mln t węgla, przy czym ok. 2,5 mln t wyniesie niedobór w sektorze opałowym – mówi prezes IGSPW, Łukasz Horbacz.

Według początkowych...