Kryptowaluty i podatki (9) Przeniesienie kryptowalut nabytych prywatnie do działalności gospodarczej. Podatek PCC

Kryptowaluty jako prawa majątkowe mogą stanowić składnik prywatnego mienia podatnika. W momencie, gdy podatnik rozważa rozpoczęcie działalności gospodarczej nie ma przeszkód, aby zgromadzone wirtualne waluty przenieść do majątku przedsiębiorstwa.

Taka czynność jest neutralna podatkowo, ponieważ nie dochodzi do powstania żadnego przychodu w przedsiębiorstwie, lecz do przesunięcia pewnych składników z majątku prywatnego do majątku firmowego.

W przypadku wniesienia wirtualnych walut jako aportu do spółek niebędących osobą prawną (np. spółka cywilna, spółka jawna) również nie powstanie obowiązek zapłaty podatku. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy PIT wolne od podatku są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną.

Inaczej natomiast prezentuje się sytuacja, gdy osoba fizyczna będzie chciała wnieść aportem posiadane kryptowaluty do spółki kapitałowej w zamian za akcje lub udziały. Objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny jest bowiem czynnością, która podlega opodatkowaniu podatkiem PIT wg stawki 19% (art. 30b ust. 1 ustawy PIT).

W takim przypadku przychód stanowi wartość wkładu którą podatnik wnosi w zamian za udziały (przy czym wartość ta musi odpowiadać wartości rynkowej). Kosztem jest natomiast, zgodnie z art. 22 ust. 1e ustawy, wydatek faktycznie poniesiony na nabycie kryptowaluty. Różnica pomiędzy tymi wartościami stanowi dochód, który podlega opodatkowaniu i wykazaniu w zeznaniu PIT-38 składanym do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

WAŻNE

Przeniesienie wirtualnej waluty do jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wniesienie do spółki niebędącej osobą prawną jest neutralne podatkowo. Konieczność zapłaty podatku może powstać w przypadku objęcia udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych (Sp. z o.o. S.A. lub prostej S.A.) w zamian za kryptowalutę.

Kryptowaluta i podatek od czynności cywilnoprawnych

Analizując polski system podatkowy dojdziemy do wniosku, że kolejnym podatkiem, który może mieć zastosowanie do handlu wirtualną walutą jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Tematem tego rozdziału będzie przede wszystkim ustalenie czy zakup kryptowalut jest czynnością prawną która podlega regulacjom podatku PCC. Zastanowimy się także kto jest podatnikiem tego podatku, w jaki sposób określić podstawę opodatkowania oraz jaką stawkę podatku zastosować.

...