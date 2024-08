Kryptowaluty i podatki (12) Dokumentowanie i ujęcie w księgach rachunkowych

Pewne kategorie podatników zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Są to podmioty wymienione w art. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest dużo bardziej skomplikowane i pracochłonne niż ma to miejsce w przypadku podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W pierwszej kolejności trzeba jednak zauważyć, że ustawa o rachunkowości nie określa szczegółowego katalogu dokumentów księgowych, a jedynie określa jego podstawowe elementy.