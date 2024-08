Kryptowaluty i podatki (11) Dokumentowanie operacji dotyczących kryptowalut przez osoby fizyczne

Zapoznaliśmy się już z zasadami opodatkowania kryptowalut różnymi podatkami, pamiętać jednak należy, że równie istotne co poznanie reguł rozliczania podatku, jest właściwe udokumentowanie każdej transakcji.

Jak zapewne pamiętasz z poprzednich lekcji, z początkiem 2019 r. zmieniła się kwalifikacja przychodu ze zbycia kryptowalut. Obecnie, zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy PIT przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uważa się za przychody z kapitałów pieniężnych. Reguła ta dotyczy także przedsiębiorców zajmujących się nabywaniem oraz sprzedawaniem kryptowalut. Jak bowiem możemy przeczytać w art. 17 ust. 1g ustawy powyższą zasadę stosuje się również do przychodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (chodzi tu o kantory oraz giełdy elektroniczne).

W konsekwencji, skoro przychody z handlu kryptowalut nie są obecnie zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej to oznacza, że od początku 2019 r. do obrotu wirtualnymi walutami nie stosujemy przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ponieważ obowiązek jej posiadania dotyczy wyłącznie przedsiębiorców.

W myśl bowiem art. 24a ust.1 ustawy PIT podatkową księgę przychodów i rozchodów są zobowiązane prowadzić osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą.

Ważne

Od 1 stycznia 2019 r. do ewidencjonowania przychodów z odpłatnego zbycia oraz kosztów nabycia kryptowalut nie stosujemy rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W jaki sposób należy zatem dokumentować transakcje związane z obrotem kryptowalut począwszy od nowego roku? W zakresie znowelizowanych przepisów ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie żadnych precyzyjnych przepisów w tej kwestii.

W art. 22 ust. 14 ustawy PIT czytamy, że koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jak zatem widać z treści powyższego przepisu poniesione koszty (oraz na zasadzie analogii uzyskane przychody) powinny być udokumentowane. Ustawodawca nie wymienił przy tym żadnych szczególnych rodzajów środków dowodowych dlatego też należy przyjąć, że katalog ten ma charakter otwarty. Warto odwołać się do brzmienia art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej, gdzie wskazano, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

...