Kryptowaluty i podatki (10) Transakcje wymiany kryptowaluty

Zagadnienie wymiany jednej kryptowaluty na inną stanowi źródło wielu problemów interpretacyjnych oraz praktycznych. Główny spór pomiędzy podatnikami a organami skarbowymi sprowadza się bowiem do określenia czy tego typu transakcja rodzi skutki podatkowe i powoduje konieczność zapłaty podatku.

Dzisiaj przyjrzymy się bliżej tej kwestii. W przypadku bowiem podmiotów zajmujących się obrotem wirtualną walutą zamiana kryptowalut stanowi zjawisko na tyle powszechne, że dotyczy praktycznie każdego podatnika. W rezultacie warto przeanalizować przepisy oraz dostępne interpretacje w celu wyjaśnienia czy w takiej sytuacji powstaje obowiązek podatkowy.

Powyższy problem przeanalizujemy na gruncie podatków dochodowych, ponieważ głównie w orbicie wpływu tych podatków pozostaje zagadnienie wymiany kryptowalut. Porównamy także podatkowe skutki wymiany kryptowaluty na inną kryptowalutę oraz wymiany na walutę tradycyjną.

Przejdźmy zatem do omówienia transakcji wymiany kryptowalut.

Wymiana kryptowaluty na gruncie ustawy PIT (stan prawny od 1 stycznia 2019 r.)

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszące się do zasad opodatkowania kryptowalut. Obecnie w treści ustawy odnajdziemy odpowiednie regulacje mówiące na temat powstawania przychodu w zakresie obrotu wirtualnymi walutami. Co więcej ustawodawca postanowił wprost odnieść się do kwestii zamiany kryptowalut.

Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej. Rozwinięcie tego przepisu znajduje się w art. 17 ust. 1f ustawy, gdzie możemy przeczytać, że przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

Jak wynika z powyższego przychód podatkowy wystąpi w sytuacji:

wymiany waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy,

wymiany waluty wirtualnej na towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna,

regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

Natomiast wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi pozostaje neutralna podatkowo.

Zgodnie z interpretacją Dyrektora KIS z dnia 14.04.2022 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.1269.2021.2.AP:

