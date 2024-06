Kryptowaluty (3) Wykopywanie kryptowalut a podatek PIT i CIT

W rezultacie wirtualne waluty generowane są poprzez wyszukiwanie, za pomocą odpowiedniego algorytmu, niezajętego przez nikogo ciągu znaków, za pomocą którego kryptowaluty są określone. Potocznie proces ten nazywany jest właśnie „wykopywaniem wirtualnej waluty”.

W tym odcinku wprowadzenie do tematu opodatkowania różnych sposobów nabycia kryptowaluty. Dzisiaj o podatku PIT i CIT w przypadku „wykopywania” kryptowaluty.

Trzeba przy tym wskazać, że po kilku latach rozwoju instytucji kryptowalut pojawiły się dwa modele ich pozyskiwania. Pierwszy to klasyczne i energochłonne ich wydobywanie (tzw. Proof of Work) oraz drugie związane z wykorzystaniem walidatorów (model Proff of Stake i wariant określany jako Delegated Proof of Stake).

W przypadku tzw. stakingu bloki transakcyjne są zatwierdzane przez tzw. walidatorów, którzy blokują swoje środki. Zasada działania jest więc taka, że im więcej środków w portfelu walidatora zostanie zablokowanych (stakowanych) tym większa jest szansa na wybranie go do dołączenia do blockchaina. W momencie gdy nowe jednostki kryptowaluty zostaną utworzone, zostają one automatycznie przydzielane do podmiotów, które dołączyły swoje posiadane wcześniej kryptowaluty do danej puli stakingowej.

Zablokowanie walut wirtualnych w ramach tzw. stakingu, przyczynia się do tego, iż w określonych odstępach czasu protokół losowo przypisuje prawo jednemu z nich do zatwierdzenia następnego bloku. Zazwyczaj prawdopodobieństwo wyboru jest proporcjonalne do ilości monet - im więcej monet jest zablokowanych, tym większe są szanse.

Wykopywanie kryptowaluty nie doczekało się uregulowania na gruncie polskich przepisów prawa. Powoduje to, że w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. nie znajdziemy jednoznacznych regulacji mówiących o sposobie opodatkowania wydobycia wirtualnej waluty. W konsekwencji analizując tą kwestię należy opierać się na wykładni przepisów oraz dostępnym orzecznictwie. Również przepisy mające zastosowanie od 1 stycznia 2019 r. nie odnoszą się bezpośrednio do zagadnienia wykopywania kryptowalut.

Z pewnością jednak zagadnienie wykopywania kryptowalut należy przeanalizować na gruncie kilku podatków.

Podatek dochodowy PIT/CIT

...