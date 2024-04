Kredyt mieszkaniowy #naStart z wątpliwościami. Koszty i ceny mogą wzrosnąć

Nowe kredyty #naStart będzie można zaciągać do końca 2027 r. Wsparcie ma dotyczyć co do zasady kupna pierwszej nieruchomości. W najkorzystniejszej sytuacji znajdą się rodziny z 3 lub większą liczbą dzieci, bo wymóg nieposiadania nieruchomości nie będzie ich dotyczyć, a oprocentowanie ma być obniżone do 0 proc.

„Program ten, co charakterystyczne dla interwencji państwa, niesie ze sobą negatywne konsekwencje dla innych obywateli. Po pierwsze, oznacza dodatkowe koszty dla podatników. Wszystkie wydatki publiczne są bowiem finansowane albo z płaconych przez nas podatków (danin), albo z emitowanego przez państwo długu (który oznacza wyższe podatki w przyszłości). Po drugie, zwiększy ...