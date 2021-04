KRDP apeluje o reformę systemu PIT

Jak ocenia samorząd doradców podatkowych, niesprawiedliwy charakter systemu PIT widoczny jest głównie w braku jego dostosowania do konstytucyjnych zasad podatkowych odnoszących się do powszechności, równości i zdolności płatniczej. Za jeden z paradoksów systemu uznaje się to, że dochody z pracy są opodatkowane wyżej niż dochody z kapitału, w efekcie czego dobrze zarabiająca osoba na etacie płaci wyraźnie więcej niż np. rentier czerpiący dochody z wynajmu nieruchomości czy gry na giełdzie.

– Obecny system podatkowy nie promuje pr...