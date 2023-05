Kradzież tożsamości: Zastrzeżenie PESEL będzie z dokładnością co do sekundy

W rejestrze będzie zawsze odnotowywana dokładna data zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL: z dokładnością do godziny, minuty i sekundy - czytamy w odpowiedzi Ministra Cyfryzacji na zapytanie poselskie.

Zapytanie nr 6217 do prezesa Rady Ministrów, ministra cyfryzacji w sprawie postulatów przedsiębiorców dotyczących zmian w projekcie ustawy o zmianie ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości

Szanowny Panie Ministrze,

w grudniu ub. roku rząd przedstawił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości. Umożliwi on obywatelom szybkie zastrzeganie swego numeru PESEL w specjalnym rejestrze na wypadek np. wycieku danych osobowych, co uniemożliwić ma wzięcie kredytu czy pożyczki na ich dane. Firmy, w tym banki i instytucje finansowe, będą zobowiązane przed zawarciem umowy z klientem sprawdzić w rejestrze czy jego numer PESEL nie jest zastrzeżony. W przypadku zawarcia umowy lub transakcji przy zastrzeżonym numerze PESEL nie będą mogły wysuwać roszczeń finansowych z jej tytułu.

W trakcie konsultacji przedsiębiorcy pozytywnie ocenili pomysł uszczelnienia przepisów pozwalających zapobiegać kradzieżom tożsamości. Postulują jednak z uwagi na dynamikę handlu elektronicznego, by rejestr działał w czasie rzeczywistym, co umożliwiłoby klientowi w jednym dniu prawie jednoczasowe zdjęcie blokady, następcze zawarcie transakcji i ponowne zablokowanie numeru. Jest to szczególnie istotne w przypadku coraz...