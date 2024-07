Kradzież pieniędzy z kont bankowych. Klienci banków chcą większej ochrony

Według obowiązujących przepisów w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji bank powinien zwrócić niezwłocznie środki na konto klienta, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji. W praktyce dochodzi do sytuacji, w których instytucje te nie poczuwają się do zwrotu ukradzionych środków lub w przypadku zaciągnięcia kredytu wręcz zmuszają konsumentów, którzy padli ofiarami oszustów, do jego spłacania.

Interpelacja nr 3570 do ministra finansów w sprawie większej ochrony konsumentów w przypadku kradzieży środków finansowych z kont bankowych

Szanowny Panie Ministrze!

Obecnie zauważalny jest znaczny wzrost przestępstw związanych z kradzieżą danych osobowych oraz oszustwami bankowymi. Trudniej jest z nimi walczyć, ponieważ metody cyberoszustów są coraz bardziej wyszukane i niemal każdego dnia przybierają nowe formy.

Z przykrością należy stwierdzić, że same banki nie wykonują należycie swoich ustawowych obowiązków związanych z nieautoryzowanymi transakcjami płatniczymi, co po stronie klienta rodzi konieczność wszczynania postępowań sądowych. Według obowiązujących przepisów prawa na podstawie art. 46 ust.1 ustawy o usługach płatniczych, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji bank powinien zwrócić niezwłocznie środki na konto klienta, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji. W praktyce dochodzi do sytuacji, w których instytucje te nie poczuwają się do zwrotu ukradzionych środków lub w przypadku zaciągnięcia kredytu wręcz zmuszają konsumentów, którzy padli ofiarami oszustów, do jego spłacania.

W trosce o zapewnienie ochrony klientów banków przez tego typu praktykami, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

Czy wobec częstego niewywiązywania się przez banki ze zwrotu ukradzionych wskutek oszustw konsumentom środków finansowych z kont bankowych możliwe jest zwiększenie kompetencji organów nadzorujących instytucje finansowe, aby jak najbardziej ograniczyć ww. proceder? Kiedy można spodziewać się odpowiednich przepisów w tym zakresie?

Posłanka Małgorzata Pępek

27 czerwca 2024 r.

Odpowiedź na interpelację nr 3570 w sprawie większej ochrony konsumentów w przypadku kradzieży środków finansowych z kont bankowych

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do interpelacji nr 3570, sporządzonego przez panią poseł na Sejm RP Małgorzatę Pępek w sprawie większej ochrony konsumentów w przypadku kradzieży środków finansowych z kont bankowych, poniżej przedstawiam następujące wyjaśnienia.

1. Czy wobec częstego niewywiązywania się przez banki zwrotu ukradzionych wskutek oszustw konsumentom środków finansowych z kont bankowych możliwe jest zwiększenie kompetencji organów nadzorujących instytucje finansowe, aby jak najbardziej ograniczyć ww. proceder?

Zgodnie z przepisami art. 46 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2024 poz. 30, z późn. zm.) (dalej: „u.u.p.”) w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca płatnika niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca płatnikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy dostawca płatnika ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw. W przypadku gdy płatnik korzysta z rachunku płatniczego, dostawca płatnika przywraca obciążony rachunek płatniczy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana transakcja płatnicza.

Natomiast na podstawie art. 15a u.u.p. dostawca, którym w opisanym w piśmie przypadku jest bank, wprowadza i stosuje procedury rozpatrywania reklamacji użytkowników dotyczących praw i obowiązków wynikających z ustawy. W związku z powyższym przepisem istnieje możliwość złożenia reklamacji do dostawcy usług pła...