KPO dla firm - informator opracowany przez Konfederację Lewiatan

Do końca sierpnia 2026 roku mogą być podpisywane umowy w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Wśród odbiorców unijnych pieniędzy są przedsiębiorcy, którzy uczestniczą obecnie w różnych konkursach. Konfederacja Lewiatan przygotowała dla nich specjalny przewodnik „KPO dla firm”.

Do tej pory w ramach KPO uruchomiono nabory do 43 inwestycji, wartość alokacji wyniosła 61,6%. W części dotacyjnej podpisano umowy z ostatecznymi odbiorcami wsparcia na ponad 33 mld zł (29,2% alokacji), a w części pożyczkowej na kwotę 247,3 mln zł, co stanowi 0,2% alokacji.

– Wyzwania są ogromne, a czasu coraz mniej. Trwają intensywne starania, aby zrealizować wszystkie zaplanowane reformy i inwestycje. Wśród odbiorców pieniędzy z KPO są przedsiębiorcy. Wielu z nich ...