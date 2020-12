Koszty testów na COVID-19 dla pracownika stanowią koszty pracodawcy

Pracodawcy, którzy finansują swoim pracownikom testy w kierunku COVID-19 zyskują podwójnie. Sfinansowanie testów na COVID-19 z jednej strony zmniejsza bowiem ryzyko rozprzestrzenienia się koronawirusa wśród pracowników, co minimalizuje ryzyko zaburzenia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dodatkowo, wydatki poniesione na testy dla pracowników, co do zasady, zmniejszają podstawę opodatkowania pracodawcy. Tego typu wydatki spełniają bowiem ogólne przesłanki warunkujące zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z finansowaniem pracownikom testów na COVID-19 została także potwierdzona w wydanych przez Ministerstwo Finansów objaśnieniach.