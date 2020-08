Koszty sprzedaży nieruchomości przy umowie dożywocia

Kosztem uzyskania przychodu nie będzie wartość rynkowa nieruchomości określona w umowie o dożywocie, lecz faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki, jakie poniesiono na rzecz dożywotnika. Zatem, do kosztów można zaliczyć udokumentowane wydatki poniesione na zawarcie umowy notarialnej dożywocia, koszty sądowe, zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych oraz koszty pogrzebu pomniejszone o zasiłek pogrzebowy - stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

Z wnioskiem o interpretację zwrócili się podatnicy, którzy w lutym 2015 r. podpisali umowę dożywocia, w ramach której ich ciotka przeniosła na nich (po połowie) przysługujący jej udział wynoszący 1/2 części we współwłasności domu, wybudowanym w latach 90-tych, w zamian za zapewnienie jej świadczeń określonych prawem dożywocia. Od umowy zapłacili koszty notariusza, wszelkie opłaty sądowe oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Do czasu śmierci ciotki podatnicy ponosili wszelkie koszty utrzymania ciotki (w tym koszty jedzenia, ubrań, leków, itd.) oraz domu (rachunki, podatki od nieruchomości, itd.), koszty pogrzebu. Koszty te spisane są w oddzielnym zeszycie z oświadczeniem i podpisem potwierdzającym ich poniesienie (nie posiadają na nie oddzielnych faktur). W lutym 2019 r. cała nieruchomość (w tym 1/2 udziałów należąca do podatników) została sprzedana.

Podatnicy chcieli wiedzieć czy postąpią prawidłowo zaliczając do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości:

wartość nieruchomości wskazaną w umowie dożywocia, od której zapłacony został podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty aktu notarialnego umowy dożywocia wraz z kosztami sądowymi i podatkiem od czynności cywilnoprawnych, koszty spisane w zeszycie i potwierdzone oświadczeniem i podpisem podatnika, koszty pogrzebu potwierdzone fakturą.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji stwierdził:

Do kosztów uzyskania przychodu w przypadku umowy o dożywocie, która jest umową odpłatną zaliczyć można wydatki, jakie nabywca ponosił na rzecz dożywotnika od momentu nabycia nieruchomości wskutek zawarcia umowy o dożywocie do dnia śmierci dożywotnika, z uwzględnieniem poniesionych kosztów pogrzebu i pochówku w związku z realizacją zobowiązań wynikających z umowy o dożywocie. Chodzi z...