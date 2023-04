Koszty relokacji pracownika z ZUS

Prawodawca nie przewidział możliwości wyłączenia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przychodu pracownika z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, jakim są koszty relokacji pracownika, w związku z czym należy opłacić składki na te ubezpieczenia od ww. kosztów. Dotyczy to także składki na ubezpieczenie zdrowotne.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca (spółka) wskazał, że zatrudnia na dzień 7 lutego 2023 r. na umowę o pracę 11 osób. Od 1 stycznia 2023 r. spółka zatrudniła na umowę o pracę pracownika, obywatela Włoch, który został przeniesiony z oddziału spółki w Austrii do oddziału w Polsce. Została zawarta nowa umowa o pracę na zasadach polskiego prawa, Kodeksu Pracy. Spółka polska pokryła pracownikowi koszty biletów lotniczych, koszty transportu prywatnych artykułów gospodarstwa domowego, oraz została opłacona usługa hotelowa za cały styczeń 2023. Wspólnie z pracownikiem do polski przeniosła się jego najbliższa rodzina.

Spółka ma wątpliwość co do naliczenia składek zdrowotnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne za koszty spółki polskiej relokacji pracownika za miesiąc styczeń 2023 r.

Spółka uważa, iż powinny być naliczone składki ZUS i zostały one naliczone w styczniu 2023 r., ponieważ jest to dodatkowy przychód pracownika. Jednak możliwe, zdaniem spółki, że jest jakiekolwiek wyłączenie z oskładkowania ZUS w przypadku przenoszenia pracownika z różnych oddziałów spółek, w celu wykonywania pracy w nowym miejscu pracy i nie ma możliwości codziennych dojazdów: z miejsca zamieszkania pracownika. Spółka dodała, że koszty relokacji pracownika stanowią przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany przez pracownika u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, zaliczka na podatek dochodowy została naliczona, pobrana i zapłacona do Urzędu Skarbowego.

W związku ...