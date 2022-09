Koszty przy sprzedaży nieruchomości przeniesionej do majątku wspólnego małżonków

Mąż podatniczki w lutym 2019 r. zakupił do swojego majątku osobistego mieszkanie, które w kwietniu 2021 r. aktem darowizny darował do majątku wspólnego. W czerwcu 2022 r. małżeństwo sprzedało ww. mieszkanie. Czy do kosztów uzyskania przychodów podatniczka może zaliczyć połowę ceny zakupu mieszkania i połowę kosztu aktu darowizny?