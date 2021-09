Koszty pracy w Polsce rosną wyraźnie powyżej średniej unijnej

W II kwartale br. godzinowe koszty pracy wzrosły w Polsce w sumie o 7,9 proc. rok do roku – wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Wyższy wzrost, bo o 14,3 proc., odnotowano tylko na Cyprze. Ogółem koszty pracy w całej Unii Europejskiej wzrosły w tym okresie czasu średnio o 0,6 proc. w skali roku.

Jak wynika z nowych danych Eurostatu, w II kw. 2021 r. godzinowe koszty pracy wzrosły w całej UE przeciętnie o 0,6 proc. w porównaniu do II kw. 2020 r. W państwach należących do strefy euro zanotowano tymczasem spadek o 0,1 proc. Dane pokazują, że wzrost nieco wyhamował względem I kw. br., kiedy to koszty zwiększyły się o 1,3 proc. w strefie euro oraz o 1,6 proc. r/r w całej UE.

