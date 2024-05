Koszty pracownicze uderzają w biznes. Więcej firm ograniczy zatrudnienie

Na początku 2024 r. 159 firm w Polsce ogłosiło plany zwolnień grupowych, które obejmą łącznie 17 tys. pracowników – wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie jedna piąta ogółu przedsiębiorstw zamierza ograniczać zatrudnienie. Eksperci wskazują, że to przede wszystkim konsekwencja niepewności gospodarczej oraz stale rosnących kosztów pracowniczych.

– Zapowiedzi redukcji zatrudnienia na poziomie kilku czy nawet kilkunastu tysięcy nie są jeszcze groźne, one będą negatywnie oddziaływać na lokalne rynki pracy. Więc jeśli mówimy, że to są zwolnienia w województwie kujawsko-pomorskim czy wielkopolskim, to na tych rynkach lokalnych będzie odczuwalny negatywny efe...