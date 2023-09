Koszty pracownicze i niepewna sytuacja głównymi barierami dla firm

Rosnące koszty pracownicze i niepewność sytuacji gospodarczej to obecnie największe bariery, które utrudniają działalność przedsiębiorcom – wynika z nowego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Na problemy związane z tymi kwestiami wskazuje aż 70 proc. badanych firm.

Indeks koniunktury wyniósł natomiast 96,3 pkt, co oznacza utrzymanie przewagi negatywnych nastrojów wśród firm.

Jak wynika z nowego raportu PIE, we wrześniu 2023 r. miesięczny indeks koniunktury dla przedsiębiorstw wzrósł o 0,3 pkt (do 96,3 pkt). W praktyce oznacza to utrzymanie przewagi negatywnych nastrojów w biznesie. Wrześniowy odczyt jest niższy o 4 pkt względem najwyższej wartości w tym roku, którą odnotowano w lipcu br.

– Nastroje przedsiębiorców we wrześniu są nieznacznie poniżej poziomów neutralnych. Czynnikiem stabilizującym sytuację gospodarczą jest nadal relatywnie wysoka płynność finansowa firm oraz wyj...