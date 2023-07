Koszty działalności: Korzystna interpretacja dla influencerów i modelek

Skoro celem poniesienia wydatków na zakup biletów (lotniczych, przewozu pociągiem, autobusem), zakup usług noclegowych (pobyt w hotelu, apartamentach, etc.), biletów wstępu/wejścia na różnego rodzaju eventy/miejsca/przestrzenie jest możliwość właściwego przygotowania się do udziału w sesjach zdjęciowych lub filmach, a wydatki te są niezbędne w prowadzonej działalności gospodarczej, to uznać należy, że są to wydatki, które mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - czytamy w lipcowej interpretacji Dyrektora KIS.

We wniosku o interpretację podatniczka, której działalność polega na świadczeniu usług modelingowych prezentowanych na platformie internetowej, jak również robieniu zdjęć, które są również zamieszczane są na platformie internetowej. Dostęp do platformy mają subskrybenci (fani; klienci), którzy po opłaceniu subskrypcji miesięcznej zyskują dostęp do oglądania zdjęć i wysyłania wiadomości prywatnych. Klienci mają możliwość zapłacenia za Custom Requests - personalne zdjęcie zgodne z ich wymogami lub za film, również według ich uznania, które jest im udostępniane w wiadomości prywatnej po uiszczeniu opłaty. W tym wypadku podatniczka wykonuje sesję zdjęciową lub filmy, zgodnie z zamówieniem klientów. Dodatkowo, zajmuje się tworzeniem kontentu na platformy (zdjęcia, filmy), które zyskują dużą oglądalność i zwiększają zainteresowanie kontem. Podatniczka ma zamiar zatrudnić/współpracować z osobą fizyczną na stanowisku operatora. Do obowiązków tej osoby będzie należała realizacja zdjęć i filmów według ustalonych wytycznych: w studiu telewizyjnym, w plenerze oraz w każdej innej scenerii.

W celu osiągnięcia przychodu, zachowania, czy zabezpieczenia źródła przychodów podatniczka ponosi różnego rodzaju wydatki niezbędne w prowadzonej działalności gospodarczej. W celu nagrania filmu, czy wykonania sesji zdjęciowej, musi zadbać o odpowiednią scenerię, otoczenie, czy tło związane z nagraniem. Oczywistym jest, że im bardziej będzie atrakcyjne otoczenie tym istnieją większe szanse na zwiększenie przychodów z prowadzonej działalności. W tym celu wyjeżdża w różne miejsca, zarówno w kraju, jak i poza granice Polski, dbając o to, by realizacje filmowe, czy zdjęciowe były za każdym razem inne. Wobec tego, podatniczka ponosi m.in. wydatki na zakup biletów (lotniczych, przewozu pociągiem, autobusem), zakup usług noclegowych (pobyt w hotelu, apartamentach, etc.), biletów wstępu/wejścia na różnego rodzaju eventy/miejsca/przestrzenie.

Jak dodaje podatniczka, ponoszone wydatki ewidentnie związane są ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej. Podczas każdego wyjazdu realizuje i będzie realizowała projekty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy to w postaci zdjęć/filmów/krótkich film&oa...