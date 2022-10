Korzyści z założenia spółki z o.o.

Spółka z o.o. jest najczęściej wybieraną formą spółki w Polsce prawdopodobnie z uwagi na wiele zalet jakie niesie ze sobą prowadzenie działalności w takiej formie. Dobrze sporządzona umowa spółki może przynieść nie tylko wymierne korzyści podatkowe ale również może zoptymalizować ryzyko związane z prowadzeniem działalności biznesowej. W obecnych realiach gospodarczych ten rodzaj spółki jest również często wybierany przez przedsiębiorców, którzy nie tylko chcą zminimalizować ryzyko związane z prowadzeniem firmy, ale również poszukują inwestora czy noszą się z zamiarem zbycia biznesu. Spółka z o.o. posiada wiele zalet, które po części zostaną przedstawione w niniejszym wpisie, niemniej jednak zacznijmy od początku - czym jest spółka z o.o. (potocznie niekiedy spółki z o.o.).

Czym jest spółka z o.o.?

Spółka ta regulowana jest przepisami kodeksu spółek handlowych. Spółka z o.o. jest spółką, która posiada osobowość prawną (w odróżnieniu od spółki cywilnej). Spółka z o.o. jest spółką kapitałową. Spółka ta posiada różne organy, zarząd, wspólników, a w niektórych przypadkach również inne organy. W przypadku spółki z o.o. jej cechą charakterystyczną jest ograniczona odpowiedzialność wspólników, którzy z tytułu bycia wspólnikiem nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność wspólnika ograniczona jest to wniesionego do spółki kapitału zakładowego (minimalny kapitał to 5.000 zł). Ideą spółki z o.o. jest oddzielenie majątku spółki od majątku wspólników i przez to wyłączenie ich osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz stosunkowo nieskomplikowana procedura założenia i następnie funkcjonowania spółki.

Spółka z o.o. zakładana jest poprzez zawarcie umowy a następnie zarejestrowanie jej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd rejestrowy. Akt założycielski zawierany jest w formie aktu notarialnego przed notariuszem, ale spółka może zostać zawiązana również przez internet do czego wykorzystuje się wzorzec umowy spółki (taka umowa spółki jest znacznie mniej elastyczna i nie zawsze pozwala na osiągnięcie zamierzonych celów, jak np. odpowiednia optymalizacja, zabezpieczenie wspólników, możliwość wniesienia aportu, itp.). Księgowość spółki musi być prowadzona - pełna księgowość.

Jeżeli spółka ma co najmniej dwóch wspólników wówczas zobowiązania z tytułu ZUS mogą zostać zredukowane właściwie do 0, dlatego też stanowi ona swego rodzaju element optymalizacji, z wyjątkiem spółki jednoosobowe.

Coraz częściej również przedsiębiorcy którzy prowadzą jednoosobową działalność chcą zmienić formę prowadzenia działalności na spółkę z ograniczoną działalnością.

Postaramy się podpowiedzieć czym jest spółka z o.o. i czy warto założyć spółkę z o.o.

Kto może założyć spółkę z o.o.

Spółkę z o.o. może założyć osoba fizyczna albo osoba prawna, nie musi być to obywatel Polski. Jeżeli chodzi o spółkę z o.o. w przypadku umowy spółki, umowa spółki powinna określać wspólników. W przypadku tej spółki wspólnik może być jeden lub może być ich kilku. W umowie spółki wspólnik może posiadać określone uprawnienia, zobowiązania czy przywileje. Warto zatem tworząc spółkę rozważyć jakie relacje będą panowały pomiędzy wspólnikami spółki. Jeżeli umowa spółki przewiduje udziały o szczególnych uprawnieniach, uprawnienia te powinny być w umowie określone.

Umowa spółki wymaga jak zostało wskazane powyżej aktu notarialnego bądź rejestracji poprzez system teleinformatyczny prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego, może przyczynić się do zmniejszenia kosztów jej prowadzenia również w przyszłości.

Kapitał zakładowy spółki

Do rejestracji spółki z o.o. wymagany jest kapitał zakładowy spółki w wysokości min. 5.000zł. W przypadku spółki jednoosobowej cały kapitał musi zostać pokryty przez jednego wspólnika, zaś w przypadku spółek wieloosobowych, wspólnicy zgodnie z zawartą umową wnoszą wkłady na pokrycie kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy spółki z o.o. musi być wniesiony przez wspólników spółki. Kapitał zakładowy tworzą udziały wniesione przez poszczególnych udziałowców. Udziały te mogą być równe, ale nie muszą, jednak wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł.

Co umowa spółki powinna zawierać

Jeżeli decydujemy się na założenie spółki z o.o., pamiętajmy że fundamentem naszej spółki będzie umowa spółki.

Umowa spółki musi regulować wszelkie najważniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa prowadzonego w tej formie. W umowie spółki określa się wiele elementów takich jak np.:

nazwa spółki - określenie firmy oraz siedziby spółki; Wysokości kapitału zakładowego; Co jest przedmiotem działalności spółki; Określenie ilości udziałów przypadających na każdego wspólnika; Wartość oraz liczbę nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników; Czas trwania spółki;

Umowa spółki stanowi zawarcie umowy cywilnej i z dniem dniem zawarcia umowy Spółki, powstaje Spółka z o.o. w organizacji. Spółka z o.o. w organizacji powstaje w momencie podpisania umowy spółki przez wszystkich wspólników spółki, jest to umowa spółki, która została zawarta, ale nie została jeszcze zarejestrowana w KRS.

Spółka z o.o. podlega ...