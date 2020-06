Koronawirus generuje dodatkowe koszty dla firm

W niektórych przypadkach wydatki związane z dostosowaniem się do działalności w czasie pandemii stanowią nawet ponad 5 proc. budżetu kosztowego firm – wynika badania przeprowadzonego w ramach projektu „Bezpieczny powrót do pracy w nowej normalności". Jednocześnie przeszło 85 proc. badanych przedsiębiorstw ocenia swoje przygotowanie do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy jako dobre albo bardzo dobre.