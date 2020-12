Korekta pliku JPK_V7(M/K)

Wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek sporządzania oraz przesyłania Jednolitych Plików Kontrolnych do Ministerstwa Finansów. Podstawę do ich tworzenia stanowią dane zawarte w rejestrach zakupu i sprzedaży a sprowadza się to do nadania tam zawartym zapisom określonego formatu elektronicznego. Korekta nowego pliku JPK_VAT może obejmować: ewidencję i deklarację, tylko ewidencję lub tylko deklarację. Oznacza to, że w składanych korektach wypełnia się wyłącznie części (odpowiednio deklarację lub ewidencję), które podlegają korekcie.