Korekta kosztów i przychodów po zmianie formy opodatkowania

Zmiana formy opodatkowania może następować corocznie – to przedsiębiorca kalkuluje, co bardziej mu się opłaca i podejmuje decyzję. Zasady ustalania wysokości składki zdrowotnej uczyniły te kalkulacje jeszcze ważniejszymi. Jest też sytuacja, w której zmiana formy opodatkowania następuje w trakcie roku – stanie się tak w wyniku utraty prawa do ryczałtu.

Bez względu jednak na przyczyny wyboru formy opodatkowania, po jej zmianie nieuchronnie wystąpią sytuacje, w których pojawią się korekty dotyczące przychodów czy kosztów, odnoszące się do okresu, w którym podatnik opodatkowany był w innej formie.

Pytanie

Spróbuj rozwiązać następujący problem.

Henryk utracił w maju prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zaprowadził zatem PKPiR – od tego momentu jego dochody były opodatkowane na zasadach ogólnych wg skali. W listopadzie otrzymał fakturę korygującą, uwzględniającą wynegocjowany po dostawie rabat, odnoszącą się do lutego. Jednocześnie sam pod koniec roku wystawił fakturę korygującą przychody, udzielając rabatu jednemu z odbiorców.

W jaki sposób powinien postąpić w odniesieniu do korekty kosztowej i przychodowej?

Wyjaśnienie

Przepisy o podatku dochodowym zawierają ustalenia dotyczące ujmowania korekt przychodów i kosztów, odnoszących się do minionych okresów rozliczeniowych.

Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczen...