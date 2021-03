Korekta faktury z MPP w nowym JPK_VAT

W sytuacji gdy faktura pierwotna zawierała ww. adnotację „mechanizm podzielonej płatności” (tj. kwota należności ogółem na tej fakturze przekraczała kwotę 15 tys. zł), należy przyjąć, że w przypadku gdy dostawa towarów/świadczenie usług po korekcie nadal obejmuje pozycje z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, a kwota należności ogółem na fakturze korygującej (tj. kwota brutto po korekcie) przekracza ww. kwotę, to taka faktura korygująca powinna zawierać adnotację: „mechanizm podzielonej płatności” (nadal są bowiem spełnione kryteria co do przedmiotu dostawy oraz kwoty należności na fakturze).