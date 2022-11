Korekta błędów w odpisach amortyzacyjnych z lat ubiegłych

Jeżeli dokonano błędnej kwalifikacji wydatku i zaliczono wykup z leasingu składnika majątku do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia zamiast rozpoznawać koszty podatkowe poprzez odpisy amortyzacyjne, to po zidentyfikowaniu błędu (pomyłki) przez system księgowy można dokonać korekty kosztu podatkowego „wstecznie” (a w zasadzie do rozpoczęcia amortyzacji).