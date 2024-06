Kontynuacja działalności przez spadkobiercę a prawo do podatku liniowego

W luty 2022 r. zmarł brat podatnika. Podatnik jako ustawowy spadkobierca odziedziczył ogół praw i obowiązków wspólnika w spółkach jawnych oraz w spółce cywilnej. Do momentu odziedziczenia ogółu praw i obowiązków w tych spółkach nie był przedsiębiorcą - nie prowadził działalności gospodarczej. Dochody osiągane przez brata podatnika (spadkodawcę), w związku z uczestnictwem we wskazanych spółkach, stanowiące dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegały opodatkowaniu tzw. podatkiem liniowym, według stawki 19%. We wrześniu 2022 r. podatnik założył jednoosobową działalność gospodarczą, przy czym data rozpoczęcia działalności wskazana we wniosku o wpis do CEIDG była datą wsteczną w stosunku do daty złożenia wniosku i została określona na dzień otwarcia spadku. Rejestrując działalność na formularzu CEIDG-1, podatnik wybrał liniową formę opodatkowania.

Warunkiem koniecznym dla opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności podatkiem liniowym jest złożenie przez podatnika oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Z cytowanego wyżej przepisu art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że - w sytuacji rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania 19% podatkiem dochodowym należy złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Prawo do opodatkowania podatkiem liniowym jest ściśle związane z konkretnym podatnikiem oraz jego sytuacją prawno-podatkową, gdyż to podatnik, kierując się swoim indywidualnym interesem ekonomicznym, podejmuje decyzję o wyborze liniowej formy opodatkowania (zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wybór formy opodatkowania uzyskanego dochodu, w tym przypadku na zasadach „podatku liniowego”, wymaga spełnienia przez podatnika określonych wymogów wskazanych w art. 9a ust. 2-5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, prawo do opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 30c ust. 1 tej ustawy związane jest ...