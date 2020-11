Kontrowersyjne restrykcje. Biznes liczy na wsparcie i racjonalne ograniczenia

Już w sobotę w życie wejdą kolejne zasady bezpieczeństwa i nowe obostrzenia będące reakcją na pandemię koronawirusa, które potrwają co najmniej do 29 listopada br. Wdrażane przez rząd zmiany budzą duży niepokój wśród przedsiębiorców. Część organizacji apeluje o wsparcie dla poszczególnych branż, a niemal całe środowisko chce, by restrykcje były racjonalne i w jak najmniejszym stopniu uderzające w gospodarkę.