Kontrole trzeźwości pracowników – firmy uzyskają dodatkowe możliwości

Przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników zostaną znowelizowane – wynika z projektu nowelizacji, który został już przyjęty przez rząd. Pracodawca uzyska możliwość wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników albo kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu.

„Pracodawca będzie mógł wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu. Kontrola taka będzie możliwa, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia” – wskazano w rządowym komunikacie.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, na pracodawcę nałożony zostanie obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeśli w jego organizmie stwierdzona zostanie obecność alkoholu lub środkó...