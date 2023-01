Kontrole podatkowe są zbyt częste? Przedsiębiorcy apelują o zmiany

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2022 r. liczba kontroli podatkowych w Polsce była o 16,4 proc. wyższa rok do roku. W sumie do prowadzenia różnych kontroli w firmach uprawnionych jest ok. 40 wyspecjalizowanych organów. Jak twierdzi Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, w efekcie przedsiębiorcy są nadmiernie kontrolowani, a system powinien stać się bardziej przyjazny dla biznesu.