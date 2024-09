Kontrole i procedury – zanim będzie za późno (4) Podstawowe prawa kontrolowanego

Kiedy przychodzi do nas kontrola, jesteśmy często tak zestresowani, że zapominamy o tym, że to nie my jesteśmy dla urzędników, i że tak naprawdę wykonują oni pracę za nasze - podatników pieniądze. Nie oznacza to, że mamy zapominać o ich uprawnieniach, wynikających z ustaw i rozporządzeń oraz o tym, że oni też są w pracy (i też mogą być zestresowani). Pamiętajmy jednak o naszych prawach, zagwarantowanych przepisami - i z tych praw korzystajmy.