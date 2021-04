Kontrola umów cywilnoprawnych. ZUS ingeruje w decyzje pracodawcy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza m.in. postępowania wyjaśniające i kontrolę stwierdzającą, czy zawarcie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej nie miało na celu nabycia prawa do świadczeń. W niektórych przypadkach, jeżeli osoba ubezpieczona wykonywała pracę lub inne czynności wynikające z zawartej umowy i była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, ZUS ingeruje w decyzje pracodawcy lub zleceniodawcy o potrzebie zatrudnienia pracownika lub zleceniu czynności zleceniobiorcy. ZUS w toku swoich postępowań podważa doświadczenie zawodowe zatrudnianych pracowników lub zleceniobiorców oraz ingeruje w wysokość pobieranego wynagrodzenia - czytamy w interpelacji poselskiej do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.