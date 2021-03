Koniec OFE. Część środków zostanie przejęta przez państwo

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy likwidującej ostatecznie otwarte fundusze emerytalne (OFE). Każdy członek OFE będzie mógł przenieść środki na indywidualne konto emerytalne (IKE) lub do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Eksperci wskazują, że w każdym przypadku część środków zostanie przejęta bezpośrednio przez państwo.

„Dzięki zmianom, wzrosną oszczędności emerytalne Polaków poprzez upowszechnienie IKE oraz odbudowane zostanie zaufanie do systemu emerytalnego. Chodzi o jasne oddzielenie systemu dobrowolnego i prywatnego oraz powszechnego i obowiązkowego” – czytamy w rządowym komunikacie.

Obecnie OFE mają łącznie ok. 15,4 mln członków. Średnie saldo na rachunku wynosi 9689 zł. Domyślną opcją będzie przeniesienie środków do IKE (z możliwością jego dalszego zasilania), ale możliwe będzie też przeniesienie całości pieniędzy do ZUS. Jak podkreśla rząd, w OFE zebrane środki były publiczne, a w IKE będą prywatne.

– Pierwsza opcja będzi...