Koniec bezpiecznego kredytu. Nowy program ruszy w II połowie roku

Dotychczasowy program mieszkaniowy, który oferował bezpieczny kredyt 2 proc., jest wygaszany. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało tymczasem wprowadzenie w II połowie 2024 r. nowego programu. Przewidziano, że budżet programu mieszkaniowego wyniesie w tym roku ok. 500 mln zł, co oznaczałoby zmniejszenie puli środków względem poprzedniego mechanizmu.

– Przygotowaliśmy założenia nowego programu wsparcia w zakupie własnego mieszkania. Zakładamy, że zostanie on uruchomiony w drugiej połowie 2024 r. Musimy przeprowadzić szerokie konsultacje, poddać nasze propozycje dyskusji, znowelizować ustawę i dać bankom czas na dostosowanie swoich systemów. Proponujemy, by dopłaty do rat było można uzyskać tylko dla kredytów wziętych do końca 2025 r. – wskazuje szef resortu rozwoju i technologii, Krzysztof Hetman.

Na realizację nowego programu mieszkaniowego zarezerwowano w bieżącym roku ok. 500 mln zł. Szacuje się, że wsparcie obejmie ok. 50 tys. osób. W...