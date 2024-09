Komunikat RF ws. uchwały SN dot. umów kredytowych frankowiczów z Getin Noble Bank

Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że nie trzeba zawieszać tzw. spraw frankowych z udziałem Getin Banku do czasu zakończenia postępowania upadłościowego. SNpotwierdza możliwość dochodzenia ustalenia nieistnienia umowy o tzw. kredyt frankowy oraz, co równie istotne, możliwość żądania zabezpieczenia w postaci zawieszenia spłaty rat.

W dniu 19 września br., Sąd Najwyższy wydał uchwałę w sprawie charakteru wierzytelności z powództwa kredytobiorcy będącego konsumentem o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego z umowy kredytu, prowadzonego przeciwko bankowi, co do którego w toku postępowania ogłoszono upadłość. Sąd uznał, że postępowanie w sprawie takiej wierzytelności, nie jest sprawą „o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości” w rozumieniu art...