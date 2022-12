Kompensata różnic inwentaryzacyjnych materiałów

Zgodnie z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka musi przeprowadzić inwentaryzacje posiadanych aktywów i pasywów. Celem przeprowadzenia inwentaryzacji jest: 1) ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki dokonane drogą: a) spisów z natury, b) pisemnych uzgodnień stanów należności, środków pieniężnych i innych składników z kontrahentami, bankami itp., c) porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi; 2) porównanie danych rzeczywistych opartych o wyniki inwentaryzacji ze stanem wykazanym w księgach rachunkowych, a także ustalenie, rozliczenie i ujęcie w księgach roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji, ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych; 3) zapewnienie właściwej ochrony zasobów jednostki i rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im składniki oraz ocena przydatności i kompetencji tych osób; 4) ocena wartości użytkowej, przydatności i realności posiadanych składników aktywów.

Jednym z inwentaryzowanych składników są materiały.

Materiał inwentaryzujemy:

- na ostatni dzień każdego roku obrotowego – jeżeli wartość materiałów została odpisana w koszty na dzień zakupu,

- na ostatni dzień każdego roku obrotowego, z tym że termin ten uważa się za dochowany jeżeli inwentaryzacja zostanie przeprowadzona raz w ciągu 2 lat – jeżeli zapasy materiałów objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i znajdują się na strzeżonych składowiskach,

- na ostatni dzień każdego roku obrotowego, z tym że termin ten uważa się za dochowany jeżeli inwentaryzacja zostanie przeprowadzona raz w ciągu roku – jeżeli materiały objęte są ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji materiałów w formie spisu z natury należy ustalić czy pojawiły się różnice inwentaryzacyjne.

Księgowy porównuje wykazane w arkuszach spisowych lub zestawieniach zbiorczych stany wynikające ze spisu z natury ze stanami z ewidencji księgowej przeniesionymi do arkuszy spisowych lub zestawień zbiorczych. Warunkiem uzyskania poprawnych wyników porównań jest uprzednie sprawdzenie kompletności ujęcia w ewidencji księgowej dokumentów obrotów zapasami dokonanych do dnia spisu, z uwzględnieniem obrotów, które nastąpiły w czasie spisu, a w odniesieniu do zapasów objętych bieżącą ilościową lub ilościowo - wartościową ewidencją także sprawdzenie:

a) identyczności porównywanych składników zapasów na podstawie ich nazwy, symbolu indeksu lub kodu bądź innych oznaczeń,

b) zgodności jednostek miary danego składnika stosowanych podczas spisu i w ewidencji księgowej,

c) identyczności cen przyjętych do wyceny spisu z cenami stosowanymi w ewidencji ilościowo-wartościowej.

Sposób porównania wyników spisu z natury z danymi ewidencji księgowej zależy od przyjętej przez jednostkę metody ewidencji zapasów.

W wyniku porównania mogą pojawić się różnice inwentaryzacyjne, które będą nadwyżką lub niedoborem.

W celu ustalenia przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych komisja inwentaryzacyjna:

a) przeprowadza rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za zapasy i sporządza z ich przebiegu protokół, a także uzyskuje od osoby odpowiedzialnej pisemne wyjaśnienie przyczyn różnicy,

b) zbiera od innych pracowników dodatkowe informacje o przyczynach różnic,

c) korzysta z danych zawartych w dowodach źródłowych i ewidencji księgowej, zlecając w razie potrzeby ich sprawdzenie,

d) decyduje o ponownym przeprowadzeniu określonego fragmentu spisu z natury bądź powtórzeniu go na danym polu spisowym w całości w razie trudności ustalenia przyczyn powstania różnic, a zarazem stwierdzenia uchybień w przebiegu spisu, zastrzeżeń co do poprawności i obiektywizmu ustaleń, a także w przypadku odmowy podpisania arkusza spisowego przez osobę odpowiedzialną z jednoczesnym wskazaniem powodów tej odmowy.

Do niedoborów usprawiedliwionych (uzasadnionych), powstałych z przyczyn niezależnych od osób odpowiedzialnych, zalicza się w szczególności:

a) ubytki naturalne, wynikające z cech zapasów lub procesów fizykochemicznych, jak: wysychanie, ulatnianie, parowanie, wyk...