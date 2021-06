Artykuły: Rozliczenie roczne PIT powiększ tekstdrukujprześlij do siebieprześlij do znajomego 28.06.2021 Komornik może zabrać ulgę na dzieci Logowanie

Elżbieta Płonka, Waldemar Andzel, Barbara Dziuk, Piotr Uściński 27 kwietnia 2021 r. Odpowiedź na Interpelację nr 23336 w sprawie wyłączenia ulg podatkowych z zajęć komorniczych Szanowna Pani Marszałek, w związku z interpelacją nr 23336 skierowaną przez Panią Poseł Elżbietę Płonkę, proszę o przyjęcie następującej odpowiedzi. Zgodnie z art. 9022 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.), dalej: k.p.c., zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa obejmuje także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia. Do zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku nie stosuje się przepisu art. 896 § 2. Powyższy przepis obejmuje swoim zakresem nadpłatę (zwrot) podatku, niezależnie od jej „źródła”, a zatem także gdy wynika ona z ulgi podatkowej na dzieci. Na...

