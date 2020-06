Kolejne przesunięcie terminu płatności zaliczek na PIT

Minister Finansów wydał rozporządzenie ws. przedłużenia terminów przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, które weszło w życie 1 czerwca 2020 r. Rozporządzenie to przedłużyło termin przekazania zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego, które zostały pobrane przez płatników: w marcu 2020 r. - do 20 sierpnia 2020 r., w kwietniu 2020 r. - do 20 października 2020 r. Dodana została również regulacja obejmująca zaliczki i zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od ww. dochodów (przychodów) w maju - środki te podlegają przekazaniu do urzędu skarbowego do 20 grudnia 2020 r.