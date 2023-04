Kodeks pracy zagwarantuje prawo do równoległego zatrudnienia

Prawo pracy będzie jednoznacznie gwarantować pracownikowi prawo do równoległego zatrudnienia. W efekcie po doprecyzowaniu przepisów Kodeksu pracy pracodawca co do zasady nie będzie mógł stosować w umowie o pracę zapisów zabraniających podjęcia innej pracy zarobkowej. Nowelizacja Kodeksu pracy, która zakłada te zmiany, ma wejść w życie jeszcze w kwietniu br.