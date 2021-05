Kodeks pracy do zmiany. Będą nowe możliwości badania trzeźwości pracowników

Do polskiego prawa zostaną wprowadzone podstawy pozwalające pracodawcom na przeprowadzanie prewencyjnych, wyrywkowych kontroli pracowników na obecność alkoholu albo podobnie działających środków w organizmie. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii liczy, że zmiany pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa samych pracowników i innych osób.

„Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zmierza przede wszystkim do stworzenia podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania – ze względu na określony prawem cel – prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Pracodawcy otrzymają prawo do przeprowadzania kontroli trzeźwości albo kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu w określonym w Kodeksie pracy celu. Takimi celami ...