Kodeks pracy 2023: Zmiany w urlopach dla rodziców adopcyjnych

1. Urlop ojcowski

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 1823 Kodeksu pracy, pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Od 1 lutego 2023 r. pracownik-ojciec wychowujący dziecko będzie miał prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Przepisy przejściowe

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko, który przysposobił je przed 1 lutego 2023 r. i nie wykorzystał urlopu ojcowskiego na dotychczasowych zasadach, lub części tego urlopu, ma prawo do urlopu ojcowskiego na nowych zasadach, lub niewykorzystanej jego części. W tym przypadku pracownik ma prawo do urlopu ojcowskiego przez okres od 1 lutego 2023 r. do dnia upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

2. Urlop rodzicielski

Obecnie, w myśl art. 1824 § 1 Kodeksu pracy, pracownik, nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821a § 1. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika.

Zgodnie z ww. art. 1821a § 1 K.p., pracownik ma więc prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

32 tygodni - w przypadku przyjęcia jednego dziecka, 34 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia więcej niż jednego dziecka.

Natomiast od 1 lutego 2023 r., art. 1824 w § 1 będzie odwoływał, nie do art. 1821a § 1, a do art. 183 § 4-42 Kodeksu pracy.

Zatem, według nowych przepisów pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, będzie miał prawo do urlopu rodzicielskiego, przysługującego po wykorzystaniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, w wymiarze do:

32 tygodni - w przypadku przyjęcia jednego dziecka, 34 tygodni - w przypadkach jednoczesnego przyjęcia więcej niż jednego dziecka, 29 tygodni - w przypadku przyjęcia na wychowanie jako rodzina zastępcza dziecka w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, oraz w przypadku pracownika, który przyjął dziecko na wychowanie w wieku do 14 roku życia i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.

Natomiast pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, będzie miał prawo do urlopu rodzicielskiego, przysługującego po wykorzystaniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, w wymiarze do:

32 tygodni - w przypadku przyjęcia na wychowanie jako rodzina zastępcza jednego dziecka, 34 tygodni - w przypadkach jednoczesnego przyjęcia na wychowanie jako rodzina zastępcza więcej niż jednego dziecka

- nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie w wieku do 14 roku życia i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, będzie miał prawo do 29 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Urlop rodzicielski będzie udzielany jednorazowo albo w nie więcej niż 4 częściach.

Jak wynika z powyższego, w przypadku urlopu rodzicielskiego przysługiwał on będzie zasadniczo na dotychczasowych zasadach, zmieni się jednak górna granica wieku przysposabianego dziecka, po osiągnięciu którego będzie możliwość skorzystania z tego urlopu, w przypadku pracowników, którzy przyjęli dziecko na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia ...