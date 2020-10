Kodeks postępowania administracyjnego – procedury ws. zaświadczeń do zmiany

Do Sejmu trafił rządowy projekt zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego. Nowe przepisy mają pozwolić na wydawanie zaświadczeń w formie elektronicznej, opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Jak wskazują projektodawcy, umożliwi to znaczne usprawnienie procedury wydawania zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego. Czas wydawania zaświadczeń ma zostać skrócony do 1 dnia.