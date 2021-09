Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania funkcjonuje już od 5 lat

Od wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR) minęło już ponad 5 lat. Jak wynika z nowego raportu firmy CRIDO, w tym czasie doszło do wielu nowelizacji rozszerzających zakres stosowania tego narzędzia, przy czym w praktyce sama klauzula nie była stosowana zbyt często jako doraźne narzędzie do walki z optymalizacją podatkową.