Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne powiększ tekstdrukujprześlij do siebieprześlij do znajomego 09.07.2021 KIS wyjaśnia: Dofinansowania związane z COVID i PIT - opodatkowane czy nie? Logowanie

Nie mam jeszcze konta Zapomniałeś loginu lub hasła? Przedsiębiorcy, korzystający z dotacji, ulg i umorzeń mają wiele wątpliwości, czy otrzymane kwoty stanowią dla nich przychód, i czy przychód ten jest opodatkowany. Dodatkowym problemem jest mnogość instrumentów, kierowanych do opodatkowanych w różnych formach przedsiębiorców. Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła część z tych wątpliwości, odpowiadając na najczęściej pojawiające się pytania. Prowadzę działalność opodatkowaną według skali podatkowej. Dostałem dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności przez osoby fizyczne, które nie zatrudniają pracowników na podstawie art. 15zzc ustawy o COVID-19. Czy to dofinansowanie jest przychodem i podlega opodatkowaniu? Jeśli przeznaczyłeś dofinansowanie na wydatki: które stanowią koszty uzyskania przychodów - wówczas dofinansowanie jest przychodem z działalności gospodarczej podlegającym opodatkowaniu,

które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (wykluczonych z kosztów) - w takiej sytuacji dofinansowanie nie jest przychodem z działalności gospodarczej. Prowadzę działalność opodatkowaną ryczałtem. Dostałem dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności przez osoby fizyczne, które nie zatrudniają pracowników na podstawie art. 15zzc ustawy o COVID-19. Czy to dofinansowanie jest przychodem i podlega opodatkowaniu? Nie. Dofinansowanie, które otrzymałeś nie stanowi przychodu. Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Otrzymałem: świadczenie postojowe i dodatkowe świadczenie postojowe na podstawie art. 15zq ustawy o COVID-19,

jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe na podstawie art. 15zs2 ustawy o COVID-...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY

WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.

UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE. Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy

do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. REJESTRACJA dla nowych użytkowników LOGOWANIE dla użytkowników podatki.biz podaj e-mail: wprowadź hasło: zapomniałem hasła | problemy z logowaniem DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ? Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do: ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)

narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach

kalkulatorów i baz danych

działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji

newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą Czas rejestracji - ok. 1 min Uwaga Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »

: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given inon line: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given inon line