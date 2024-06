Kiedy ZUS zapłaci za L4 od pierwszego dnia choroby pracownika?

W przypadku ubezpieczonych niebędących pracownikami zasiłek chorobowy jest finansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Wprowadzenie analogicznego rozwiązania w przypadku pracowników byłoby zgodne z zasadą równego traktowania wszystkich ubezpieczonych. Obecnie trwają analizy skutków finansowych zaproponowanego rozwiązania w różnych wariantach oraz prace projektowe nad przepisami prawa, które służyłyby ich wdrożeniu do obowiązującego porządku prawnego.

Interpelacja nr 2244 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie regulowania przez ZUS zasiłku chorobowego w trakcie nieobecności pracownika

Szanowna Pani Minister,

w pakiecie zobowiązań zaprezentowanym przez premiera Donalda Tuska znalazła się kwestia "wsparcia mikroprzedsiębiorców w celu obniżenia kosztów działalności - zasiłek chorobowy od pierwszego dnia nieobecności pracownika będzie płacił ZUS".

Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasiłek chorobowy dla pracowników jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) od trzeciego dnia niezdolności do pracy. To oznacza, że w przypadku choroby pracownika, przedsiębiorcy są zobligowani do pokrycia kosztów wynagrodzenia za pierwsze trzy dni nieobecności pracownika. Jest to obciążenie finansowe, które może stanowić istotny koszt, szczególnie dla tych o mniejszych zasobach finansowych. Wprowadzenie takiej zmiany wymagałoby przeprowadzenia gruntownych zmian w obowiązującym prawie, procedurach administracyjnych oraz systemach ubezpieczeń społecznych. Ostatecznie, celem tej propozycji jest zmniejszenie obciążenia finansowego dla mikroprzedsiębiorców, ale wprowadzenie tego rozwiązania wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych i zmian legislacyjnych.

W związku powyższym zwracam się z następującymi pytaniami:

Jakie kroki zostaną podjęte w celu wprowadzenia zasiłku chorobowego od pierwszego dnia nieobecności pracownika, i jakie są przewidywane terminy realizacji tego przedsięwzięcia? Czy przewiduje się dodatkowe środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem zasiłku chorobowego od pierwszego dnia nieobecności pracownika, oraz jakie będą jego źródła? Jakie działania podejmowane są w celu zapewnienia sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich pracowników pod względem zasiłku chorobowego? Czy istnieją plany na monitorowanie skutków wprowadzenia zasiłku chorobowego od pierwszego dnia nieobecności pracownika, oraz jakie są kryteria oceny skuteczności tego działania? Jakie są oczekiwane korzyści dla mikroprzedsiębiorców z wprowadzenia zasiłku chorobowego od pierwszego dnia nieobecności pracownika, i w jaki sposób będą one mierzone i oceniane?

Poseł Daniel Milewski

21 marca 2024 r.

