Kiedy od nagrody jubileuszowej trzeba płacić składki ZUS?

W sytuacji, gdy prawo do nagrody jubileuszowej wynika z indywidualnej decyzji pracodawcy (podejmowanej np. w stosunku do wybranej grupy pracowników), a nie z wewnętrznych przepisów regulujących zasady przyznawania nagród, określających stałe i klarowne zasady wypłaty nagrody oraz sposób obliczania jej wysokości lub gdy według zasad określających warunki przyznawania nagród będzie ona przysługiwała pracownikowi częściej niż co 5 lat, wysokość nagrody będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Spółka we wniosku o interpretację wyjaśniła, że powstała w wyniku podziału innej spółki, która objęta była zakładowym układem zbiorowym pracy dla pracowników. Układ ten przewidywał prawo pracowników do nagrody jubileuszowej po przepracowaniu przez nich 15 lat pracy oraz prawo do kolejnych nagród jubileuszowych po przepracowaniu kolejnych 5 lat. W związku z podziałem zostało zawarte porozumienie z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie potwierdzenia i zabezpieczenia uprawnień pracowników w związku z ich przejściem do nowej spółki, zgodnie z art. 23.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy (k.p.). Przedmiotowe porozumienie stanowi źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy i przewiduje m.in. zobowiązanie spółki do wypłacenia pracownikowi, z którym w okresie gwarancji zatrudnienia rozwiązano umowę o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, a który w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy nabyłby prawo do nagrody jubileuszowej, rekompensaty pieniężnej w wysokości równowartości tej nagrody, płatnej na rachunek bankowy pracownika w terminie wypłaty ostatniego wynagrodzenia za pracę. Nowa spółka ustaliła regulamin wynagradzania przewidujący prawo pracowników do nagrody jubileuszowej na takich samych warunkach i zasadach jak w podzielonej spółce.

W kwietniu 2024 r. spółka wypowiedziała umowę o pracę jednemu z zatrudnionych przez siebie pracowników. Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę były zmiany organizacyjne polegające na likwidacji zajmowanego przez pracownika stanowiska pracy. Umowa o pracę została wypowiedziana z zachowaniem ustawowego 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 31 lipca 2024 r. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w spółce, wobec dokonania wypowiedzenia umowy o pracę pracownika z przyczyn go niedotyczących pracownik jest uprawiony do odprawy pieniężnej. Dodatkowo, w dniu 20 czerwca 2025 r. pracownik legitymowałby się okresem 20 lat pracy, wobec czego pracownik w tym dniu nabyłby prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. Skoro między dniem rozwiązania umowy o pracę pracownika i ww. dniem upływa mniej niż 12 miesięcy, to pracownik jest uprawniony do rekompensaty pieniężnej za nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy. Wartość rekompensaty pieniężnej za nagrodę jubileuszową będzie stanowić przychód ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym spółka zapytała, czy rekompensata pieniężna za nagrodę jubileuszową do której pracownik nabyłby prawo w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania jego stosunku p...