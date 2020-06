Kiedy nabywca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności podatkowej

Zakres przedmiotowy tej regulacji obejmuje m.in. węgiel kamienny i brunatny, wyroby stalowe, paliwa płynne, części samochodowe, telefony komórkowe.

Czujność kupiecka

Przesłanką odpowiedzialności solidarnej są „uzasadnione podstawy” do przypuszczenia nabywcy, iż dostawca nie wywiązuje się z obowiązku rzetelnego rozliczenia należnego VAT. Mają to wskazywać okoliczności towarzyszące dostawie bądź też warunki jej dokonania. W przypadku gdy odbiegają one od standardowych warunków przeprowadzania tego rodzaju operacji handlowych organ skarbowy może uznać, że warunki do zastosowania odpowiedzialności solidarnej spełnione zostały. Szczególnie istotne znaczenie dla fiskusa ma cena towaru. O ile bez uzasadnienia ekonomicznego była ona niższa od wartości rynkowej przedmiotu sprzedaży u nabywcy sytuacja taka powinna wzbudzać podejrzenia co do uczciwości kontrahenta. Zgodnie z art. 2 pkt 27b ustawy o VAT wartość rynkowa to całkowita kwota, jaką w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca musiałby w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju. Uznać można, że jest to słuszne podejście, bowiem nadmiernie niska cena towaru powinna wywołać odruch kupieckiej czujności. Dzięki niemu nabywca powinien wyczuć nieuczciwość działania kontrahenta.

Takie właśnie rozumienie czujności kupieckiej zgodne jest z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. Za przykład podać można wyrok z 21 czerwca 2012 r. w połączonych sprawach C-80/11 i C-142/11 Mahagében kft v. Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-dunánfúli Regionális Adó Förgazgtósága (C-80/11) i Péter Dávid v. Nemzeti Adó-és Vámhivatal Eszak-alföldi Regionális Adó Föigazgatósága (C-142/11). Zdaniem Trybunału przejawem zachowania należytej staranności przez przedsiębiorcę jest zasięgnięcie informacji dotyczących swego kontrahenta. Jednakże organ podatkowy nie może przed podatnikiem stawiać zadań ponad miarę. Nie może bowiem wymagać ...