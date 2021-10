Kiedy można anulować fakturę

Anulowanie faktury powinno dotyczyć wyłącznie sytuacji, kiedy faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego i dokumentuje czynność niedokonaną. Anulowanie powinno odbyć się poprzez opatrzenie faktur odpowiednią adnotacją o przyczynie i okolicznościach anulowania i pozostawienie ich w dokumentacji podatkowej, bez wprowadzania ich do ewidencji i wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą na dostawie produktów zamówionych przez klientów. W ramach stałej współpracy z kontrahentem stale drukuje i dostarcza produkty w postaci instrukcji obsługi do sprzętu AGD produkowanego przez kontrahenta. Realizacja dostawy produktów do kontrahenta jest potwierdzona przez niego stosownym dokumentem dostawy. Po wykonaniu każdej dostawy zamówionych produktów przedsiębiorca wystawia kontrahentowi fakturę VAT.

W trakcie współpracy zdarzają się sytuacje, kiedy na wystawionej fakturze pojawia się inna cena produktu niż uzgodniona przez strony lub inna ilość produktu niż dostarczona do kontrahenta. Pomimo wystąpienia takiej pomyłki kontrahent przyjmuje towar na swój magazyn i nie odsyła go do przedsiębiorcy. Pomyłki dotyczą zwykle jednostkowych pozycji z faktury dokumentującej dostawę wielu produktów.

W chwili obecnej po dokonaniu dostawy - w momencie wystąpienia pomyłki w cenie lub ilości dostarczonych towarów - kontrahent zażądał anulowania wystawionej uprzednio faktury. W związku z tym we wniosku o interpretację przedsiębiorca zapytał, czy w sytuacji gdy po dostarczeniu towaru lub wykonaniu usługi na wystawionej fakturze pojawia się inna cena produktu niż uzgodniona przez strony lub inna ilość produktu niż dostarczona do kontrahenta, ma on prawo dokonać anulacji faktury, czy też konieczne jest wystawienie faktury korygującej. A jeżeli w takiej sytuacji możliwa jest anulacja faktury, to czy istnieje możliwość przyjęcia jako zasady możliwości anulowania każdej faktury, w której nastąpi pomyłka w wysokości ceny lub ilości dostarczonych towarów.

W ocenie przedsiębiorcy, w sytuacji gdy dostawa towaru ma miejsce, w pierwotnie wystawionej fakturze nastąpiły błędy w zakresie ceny lub ilości towaru, a kontrahent oczekuje anulowania faktury bez księgowania - należy uznać, że nie istnieje możliwość anulowania faktury, ale zachodzi konieczność wystawienia korekty faktury. Natomiast w przypadku uznania, że w powyższej sytuacji możliwe jest anulowanie faktury VAT, wówczas w zdaniem przedsiębiorcy możliwe byłoby zastosowa...